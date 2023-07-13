Дума приняла во II чтении право студентов педколледжей работать в начальной школе

Порядок допуска к работе установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе, а студентам, получающим высшее образование, - занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций.

Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов и депутатов-единороссов в июле 2022 года и принята в первом чтении в мае 2023 года. Поправками дополняются законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике".

Согласно документу, студенты педколледжей последнего года обучения могут быть допущены к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования. При этом уточняется, что работать в детских садах смогут только совершеннолетние студенты, которые обучаются по специальности "Дошкольное образование" и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Порядок допуска таких студентов к работе установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, законопроект позволяет студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Перечень должностей, которые такие студенты смогут занимать, и порядок допуска к ним установит Минобрнауки по согласованию с Минтрудом.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие законопроекта поможет в том числе восполнить кадровый дефицит в школах. "Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах. Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку", - пояснил он.