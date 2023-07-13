В ООН считают, что эпидемию СПИДа можно остановить к 2030 году

По данным Объединенной программы ЮНЭЙДС, в 2022 году в мире было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев ВИЧ-инфицирования, что стало самым низким показателем с 1980-х годов

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Эпидемия СПИДа может быть остановлена к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), согласно которому в 2022 году в мире было зарегистрировано 1,3 млн новых случаев ВИЧ-инфицирования, что стало самым низким показателем с 80-х годов прошлого века.

"Существует ясный путь к тому, чтобы положить конец СПИДу", - заявили в ЮНЭЙДС, добавив, что это может произойти "к 2030 году". "Два десятилетия назад казалось, что глобальную пандемию СПИДа невозможно остановить", - напомнили авторы доклада. В те времена более 2,5 млн человек ежегодно заражались ВИЧ, а смертность составляла 2 млн человек в год. Лечение было крайне дорогостоящим и доступным очень немногим.

Сейчас лечение в мире получают 29,8 млн человек из 39 млн, живущих с ВИЧ и СПИДом. За последние три десятилетия удалось предотвратить "почти 20,8 млн смертей", сообщает ЮНЭЙДС. В 2020-2022 годах ежегодно число имеющих доступ к лечебным программам увеличивалось на 1,6 млн. Если такой рост продолжится, то к 2025 году может быть достигнута поставленная ранее цель добиться охвата лечением 35 млн человек, отмечается в докладе. Благодаря поддержке и инвестициям, в 2022 году 82% беременных и кормящих грудью женщин, являющихся носителями ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии. В 2010 году этот показатель составлял 46%. Кроме того, с 2010 года на 58% снизилось число случаев заражения среди детей.

Вместе с тем в ЮНЭЙДС подчеркнули, что "СПИД не прекратится автоматически", в борьбе с этим недугом еще много нерешенных проблем. В 2022 году каждую минуту в мире из-за СПИДа обрывалась чья-то жизнь, а общее число умерших в прошлом году составило 660 тыс. Доступа к лечению на настоящий момент не имеют 9,2 млн человек, в том числе 660 тыс. детей. В Восточной Европе и Центральной Азии число новых случаев заражения выросло с 2010 года на 49%, на Ближнем Востоке - на 61%. Как считают в ЮНЭЙДС, "эти тенденции стали следствием в первую очередь отсутствия служб по предотвращению ВИЧ", а также "наличия барьеров, созданных карательными законами и социальной дискриминацией".

Организация также обратила внимание на сокращение средств, выделяемых на борьбу с ВИЧ. В 2022 году на эти цели в мире было выделено $20,8 млрд, что соответствует уровню 2013 года. Эта сумма "намного меньше" $29,3 млрд, которые будут необходимы для противодействия распространению инфекции в 2025 году, констатировали авторы доклада.