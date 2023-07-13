Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС

Алексей Комиссаров возглавляет президентскую платформу "Россия - страна возможностей" с 2018 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В январе Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора. С 2018 года он также возглавляет президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.

Комиссаров родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". Позже, в 2003 году, получил степень МВА в РАНХиГС.

Был предпринимателем - создал производственную компанию. В 2011 году перешел на работу в правительство Москвы, где до 2015 года работал руководителем департамента, министром. В 2015 году возглавил создаваемый Фонд развития промышленности.

В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году. Занимал пост проректора - директора Высшей школы государственного управления академии, создавал программу подготовки высшего управленческого резерва (известна как "Школа губернаторов") и до сих пор руководит ей.