Путин протестировал защищенную квантовую видеосвязь

Президенту представили инновацию на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин протестировал работу защищенной видео-конференц-связи (ВКС) на основе квантовых сетей. Инновацию ему представили на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Работу системы продемонстрировали на практике: для этого на видеостену вывели изображение из Центра управления и мониторинга магистральной квантовой сети Российских железных дорог. Во включении по ВКС приняли участие МГУ им. М. В. Ломоносова во главе с ректором Виктором Садовничим и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Участники мероприятия рассказали главе государства о формировании межуниверситетской квантовой сети.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в Центре международной торговли. В 2023 году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.