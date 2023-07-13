МЧС готовит поправки в КоАП с ответственностью за некачественный товар для защиты от ЧС

Заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов также сообщил о работе для внесения соответствующих изменений и в профильные постановления правительства, определяющие зону деятельности органов надзора со стороны МЧС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС России готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые установят ответственность для поставщиков, производителей и продавцов некачественной продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Сейчас как раз ведется работа для внесения соответствующих изменений и в профильные постановления правительства, определяющие зону деятельности органов надзора со стороны МЧС, и в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Это ответственность для тех поставщиков, продавцов, производителей, которые выпускают на рынок некачественную продукцию", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.