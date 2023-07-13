Застрявшие в горах на севере Индии россияне смогли покинуть зону бедствия

Передвижения по местности по-прежнему ограничены из-за разрушенной дорожной инфраструктуры, сказали в посольстве РФ в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Российские туристы, заблокированные из-за наводнений и схода оползня в одной из деревень в северном индийском штате Химачал-Прадеш, смогли покинуть зону бедствия, однако в регионе еще остаются россияне, посольство РФ в Нью-Дели следит за ситуацией. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"Пристально следим за ситуацией в районе схода оползня в округе Кулу индийского штата Химачал-Прадеш. Передвижения по местности там по-прежнему ограничены из-за разрушенной дорожной инфраструктуры", - сказали в посольстве.

"Находившиеся в местной деревне Катагла российские туристы смогли выехать в направлении Нью-Дели, - добавили в посольстве РФ. - Однако в регионе остаются и другие сограждане, оказавшиеся заблокированными, в частности, в городе Манали". В дипмиссии добавили, что жизни соотечественников ничто не угрожает.

Ранее полиция штата сообщила ТАСС, что 15 российских туристов, заблокированных в горах, находятся в безопасности. Более 100 человек погибли на севере Индии за последние пять дней в результате вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Больше всего пострадал штат Химачал-Прадеш в предгорьях Гималаев, где погибли 80 человек. В штате сошли оползни, подтоплены многие населенные пункты, обрушились несколько мостов. В горных районах северных штатов Индии нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в горах блокированы порядка 300 индийских и иностранных туристов.