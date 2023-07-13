СВР заявила, что Киев ведет переговоры о вывозе с Украины христианских ценностей

По данным службы разведки, Украина намерена подключить к вывозу Фанара

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, заявление которого распространило пресс-бюро СВР.

"Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающей в службу информации, киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара (краткое наименование константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха - прим. ТАСС) к вывозу из Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок", - говорится в заявлении.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить", как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих. "По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО", - отметили в СВР.

При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на "хранение" в храмах Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия. "Для придания легитимности грабежу эти объекты должны быть связаны с мировым христианским или непосредственно византийским православным наследием и подходить для экспозиции в церковных зданиях. Речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области", - сообщили в СВР.