В Москве строительство моста через реку Пехорку выполнили на 85%

В настоящее время ведутся работы по установке металлического барьерного ограждения, устройству фундаментов и ростверков шумозащитных экранов, дорожного полотна и благоустройству территории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительная готовность моста через реку Пехорку в Москве составляет 85%, движение по искусственному сооружению в составе Московского скоростного диаметра (МСД) планируется запустить в сентябре. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сегодня мы с вами находимся на участке Северного направления Московского скоростного диаметра - крупнейшего транспортного проекта последнего времени. <…> Строительство поделено на 11 этапов, на девяти из них работы уже завершены, еще на двух - подходят к концу. Один из них - это мост через реку Пехорку, который позволит соединить МСД с автомобильной дорогой Москва - Нижний Новгород - Казань. Строительная готовность моста составляет 85%", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в настоящее время на мосту через реку Пехорку ведутся работы по установке металлического барьерного ограждения, устройству фундаментов и ростверков шумозащитных экранов, дорожного полотна и благоустройству территории. "Уже в августе мы планируем ввести объект в эксплуатацию, в сентябре запустить движение. Объект мы введем ранее контрактных сроков примерно на полгода", - отметил Загрутдинов.

Протяженность моста составляет более 300 м, на нем три полосы движения в каждом направлении. На этапе проектирования применялись технологии информационного моделирования, что позволило в короткие сроки рассчитать спецификации элементов конструкций моста и прилегающих дорожных объектов, определить необходимое количество стройматериалов и объем предстоящих работ.

"При его строительстве было задействовано 250 рабочих и 40 единиц специализированной техники. Под возводимым мостом находится еще один мост Зенинского шоссе также через реку Пехорку, движение по которому не прекращалось на всем протяжении работ. Чтобы снизить шумовое воздействие будут установлены 426 м защитных экранов", - добавил глава департамента.

Северный участок МСД

"Завершаются строительные работы еще на одном отрезке Северного участка МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе. Общая готовность объекта около 90%. Завершить здесь строительные работы мы также планируем уже в этом году", - резюмировал Загрутдинов.

Северный участок Московского скоростного диаметра соединит крупные магистрали, обеспечит транспортной связью четыре административных округа города Москвы: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный и 26 районов города.

"Общая строительная готовность Северного участка составляет 94%. <…> Протяженность магистрали превышает 120 км, всего будет возведено более 80 искусственных сооружений", - заключил руководитель департамента строительства.