Дума может рекомендовать кабмину признать расстройства сексуального предпочтения болезнью

Правительству также рекомендовали ускорить подготовку перечня организаций, которые будут вправе выдавать заключение о соответствии половых признаков определенному полу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу может рекомендовать правительству РФ признать расстройства сексуального предпочтения, в том числе транссексуализм, трансвестизм и педофилию, болезнью. Соответствующий проект постановления палаты, подготовленный профильным комитетом по охране здоровья, размещен в четверг в думской электронной базе данных.

"Рекомендовать правительству РФ при внедрении Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории РФ сохранить коды МКБ-10, связанные с расстройством половой идентификации (F64.0), в том числе транссексуализмом, трансвестизмом, расстройствами сексуального предпочтения (F65), включая педофилию", - следует из текста проекта постановления.

Кроме того, в документе содержатся рекомендации кабмину ускорить подготовку перечня медицинских организаций, подведомственных Минздраву, которые будут вправе выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков определенному полу.

Этот проект постановления депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании в пятницу одновременно с третьим чтением законопроекта о запрете смены пола. Ранее в четверг Госдума во втором чтении приняла эту инициативу, ожидается, что в третьем, окончательном чтении документ примут 14 июля. Он предусматривает дополнение закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.