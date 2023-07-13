В МЧС дали советы, как избежать возгорания электросамокатов

В частности, нужно стараться не повреждать места, где находятся литийионные батареи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Литийионные батареи, использующиеся в электросамокатах и других гаджетах, могут самовоспламеняться, поэтому стоит избегать повреждений таких аккумуляторов и следить за процессом их зарядки. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Во-первых, в рамках движения, если мы говорим про электросамокаты или другие гаджеты, позволяющие передвигаться с большой скоростью, старайтесь не повреждать места, где находится аккумулятор, батарея. Во-вторых, при зарядке таких электроаккумуляторов, если зарядка осуществляется в гараже или в квартире, доме, смотрите за этим процессом. И целесообразно, чтобы заряжающийся элемент (телефон, самокат, любой другой гаджет) находился в более прохладной среде, для того, чтобы отвод тепла осуществлялся более интенсивно", - сказал Воронов на пресс-конференции в ТАСС.

Представитель ведомства также отметил, что основная проблема литийионных аккумуляторов - это трудность тушения при их возгорании. "Ни пена, которая используется пожарными, ни углекислота, ни порошок, горящую батарею не потушат". По его словам, самый эффективный способ ликвидации воспламенения - это помещение горящего устройства в чан с водой.

Отдельно Воронов остановился на зарядке мобильных телефонов. "Никогда не заряжайте телефон, который лежит у вас под подушкой", - посоветовал он.