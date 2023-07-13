13 июля, 14:19

Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде

Вице-премьер РФ также рассчитывает, что в Сочи, где несколько дней шли ливни, будет хороший сезон

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко планирует отправиться на отдых в Крым на поезде по Крымскому мосту. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.

"Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят. <…> По Крымскому мосту, на поезде, как положено", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах туристического сезона в Сочи, где несколько дней шли ливни, Чернышенко отметил, что "в Сочи все наладится". "Все выльется. Будет хороший сезон", - резюмировал вице-премьер.

О форуме

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКраснодарский крайКрым
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