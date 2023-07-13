Закон о запрете смены пола и отказ МОК пригласить Россию на Игры-2024. Главное за 13 июля

Запрет смены пола

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола. При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Также Госдума приняла поправку к законопроекту, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.

Отказ МОК

Международный олимпийский комитет не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Такое решение обусловлено санкциями, введенными организацией в отношении спортсменов из этих стран из-за конфликта на Украине. Окончательное решение по допуску МОК примет "в соответствующее время".

Задержание активиста ЛГБТ

ФСБ задержала за перевод средств для ВСУ активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол. Его подозревают в госизмене. Задержанному грозит наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

Запрет техники Apple

Во всех организациях Ростеха запретили использовать технику Apple в служебных целях. Аналогичная мера начнет действовать в Министерстве промышленности и торговли с 17 июля.

Серебряные медали для выпускников

В Госдуме одобрили поправку о введении серебряных медалей для выпускников. Ее получат те, у кого не более двух оценок "хорошо" в аттестате.