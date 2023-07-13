13 июля, 14:23

Лицензию Англо-американской школы Москвы признали недействительной

В школе проходят обучение 1,2 тыс. человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор аннулировал лицензию автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Англо-американская школа Москвы" (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщается в реестре образовательных учреждений Рособрнадзора.

В реестре уточняется, что лицензия на образовательную деятельность школы признана недействительной приказом от 12 июля 2023 года.

Англо-американская школа Москвы существует с 1949 года. Дети имеют возможность обучаться там с дошкольного возраста до 12-го класса. В ней проходят обучение 1,2 тыс. человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

В январе 2022 года в этой школе прошли обыски по делу ее преподавателя Марка Фойгеля, который ранее был сотрудником посольства США в Москве. Позднее он был осужден на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В апреле этого года суд в Москве приостановил работу англо-американской школы за работу без лицензии. 

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