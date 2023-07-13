Женские организации планируют установить скульптуру Богородицы во всех роддомах в России

Член правления "Союза православных женщин" Инга Легасова считает, что скульптура станет символом, "благословляющим женщин на рождение детей"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Женские общественные организации собираются установить во всех перинатальных центрах и родильных домах в России скульптуру Богородицы "Блаженное чрево" для поддержки рождаемости в стране, перед запуском проекта инициаторы хотят получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила в четверг на круглом столе в Общественной палате РФ председатель правления "Союза женских сил" и член правления "Союза православных женщин" Инга Легасова.

"Мы запускаем проект "Блаженное чрево", это Пресвятая Богородица в ожидании младенца Иисуса, скульптор - Василий Николаевич Селиванов. Мы хотим поставить садово-парковую скульптуру Богородицы во всех перинатальных центрах и родильных домах Российской Федерации, чтобы это был некий символ, благословляющий женщин на рождение детей", - сказала Легасова.

По ее словам, несколько учреждений уже изъявили желание поставить такую скульптуру в холлах или в скверах на своей территории, также найдены мастера, которые будут отливать монумент. "И сейчас мы очень ищем помощи Русской православной церкви, у нас все встало на стадии получения благословения от патриарха. Без его благословения мы, конечно же, такой большой проект не можем начать осуществлять", - добавила Легасова.

Она уточнила, что речь идет о совместной инициативе общественных организаций "Союз женских сил" и "Союз православных женщин".

Круглый стол, приуроченный к 105-летию создания международной общественной организации "Союз православных женщин", был посвящен теме "Женское служение Богу, Отечеству, народу в прошлом и настоящем".