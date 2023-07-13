На юго-востоке Москвы в 2024 году начнут строить новый спорткомплекс

Площадь объекта составит около 4,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новый спорткомплекс с двумя бассейнами и тренажерным залом начнут строить на юго-востоке Москвы в следующем году. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Приступили к проектированию нового спорткомплекса в районе Выхино-Жулебино, недалеко от станций метро "Выхино" и "Рязанский проспект". К строительству спорткомплекса планируем приступить уже в следующем году", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что спорткомплекс площадью около 4,2 тыс. кв. м будет включать два бассейна для взрослых и детей и тренажерный зал. Пропускная способность составит более 1 тыс. человек в сутки.