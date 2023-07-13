Синоптики сообщили, что купальный сезон в Петербурге и области продлится до конца августа

Температура воздуха составит около плюс 20-25 градусов, дожди будут носить кратковременный характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Купальный сезон в Петербурге и Ленинградской области продлится до конца лета, температура воздуха составит около плюс 20-25 градусов, дожди будут носить кратковременный характер, аномальной жары не предвидится. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

"Со следующей недели наступает более теплая погода. Все перспективы на август говорят о том, что температура воздуха не будет низкой, даже с небольшой положительной аномалией, я думаю, что купальный сезон по температуре воздуха и воды продолжится в течение всего августа, но супержаркой погоды все же не видно. Будет более умеренный фон, температура воздуха будет +20... +25 градусов", - сказал он.

По словам синоптика, впереди горожан ждут очень теплые выходные, температура воздуха может достигать +29 градусов, а температура воды повысится еще на 1-2 градуса. Затем, с понедельника, снова похолодание до +20 градусов и кратковременные дожди локального характера. На данный момент температура воды в Финском заливе в районе Кронштадта и Лисьего носа достигает +19 градусов в Сосновом бору + 18 градусов, а в Неве около +17 градусов.

Водоемы, пригодные для купания

Как отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, на сегодняшний день выдано 21 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на использование водных объектов в целях рекреации. 12 водоемов расположены на территории летних оздоровительных учреждений, пять на территории баз отдыха и четыре - на балансе муниципальных образований, в основном в Приозерском районе.

"По последним данным, в Петербурге и области в 17 контрольных точках и 13 районах возможно купание, присутствует тенденция к ухудшению качества воды, ранее таких точек было 19", - сказала она.

Главный санитарный врач по Ленинградской области напомнила, что люди, которые купаются в запрещенных местах, подвергают риску свое здоровье. В грязных водоемах можно получить кишечную инфекцию и различные паразитологические заболевания.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Ленинградской области Алексея Зыбцева, с начала года на водных объектах уже произошло 47 происшествий, в которых погибло 35 человек, четверо из них дети, также два человека погибли в результате происшествий с маломерными судами. Всего с начала лета на водоемах утонул 21 человек из них четверо детей. 71% погибших купались в непригодных для этого местах.