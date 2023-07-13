13 июля, 14:54

Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке построили более чем на 40%

Работы планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительная готовность корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке превысила 40%. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Лучевой корпус на 50 коек в Коммунарке введем в этом году. Готовность составляет 42%. На финише - устройство фасадов, идет внутренняя отделка, работы по благоустройству", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в начале августа в корпус планируется осуществить завоз медицинского оборудования (997 единиц), мебели и оргтехники. "Открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы", - подчеркнул глава депстроя.

Работы по строительству корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке планируется завершить в 2023 году, его площадь составит 9,5 тыс. кв. м. 

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