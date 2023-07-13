МЧС России хочет проводить надзорные мероприятия на критически важных объектах

По словам заместителя директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергея Воронова, в результате численность пожарного надзора возрастет на 4 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Инспекторов государственного пожарного надзора МЧС России могут наделить не только профилактическими функциями, но и надзорными. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"У нас есть спецподразделения, которые охраняют группы объектов, которые включены правительством РФ в определенный перечень. К этому перечню относятся критически важные для национальной безопасности объекты, для обороны, а также объекты культурного наследия. <...> Там наши специалисты осуществляют профилактику. <...> Мы хотим эту категорию лиц, которые занимаются сейчас профилактической работой на этой категории объектов, наделить правами, связанными с осуществлением государственного пожарного надзора", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Воронов пояснил, что в настоящее время эта категория лиц постоянно присутствует на указанных объектах. "То есть это не периодический приход, а когда инспектор постоянно находится на объекте, это сопоставимо как с представителем Ростехнадзора, который на промышленно опасных объектах осуществляет свою деятельность постоянно", - пояснил представитель ведомства.

По его словам, в результате численность пожарного надзора возрастет на 4 тыс. человек.