В Киеве запретили песни и книги на русском в общественных местах

По словам депутата городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, русскому языку нет места в Киеве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также концерты и культурно-образовательные услуги на этом языке.

"Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Депутат совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук пояснил, что запрет касается музыки, книг и других продуктов творчества. По его словам, русскому языку нет места в Киеве.

"Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги", - заявил он. Мораторий также распространяется на "объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение".

Украинские власти еще с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка, с февраля прошлого года эти процессы лишь усилились. Тем не менее, как отмечал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Киев остается русскоязычным городом, а жители украинской столицы в последнее время стали чаще использовать русский язык в общении.