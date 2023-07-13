В Саратовской области в 2024 году планируется капитально отремонтировать около 50 школ

По словам губернатора Роман Бусаргина, объем капремонта необходимо наращивать, в восстановлении нуждается много учреждений

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Около 50 школ планируется капитально отремонтировать в 2024 году в Саратовской области, что в пять раз больше по сравнению с показателем в 2023 году. Об этом в четверг сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В Саратовской области в этом году по вышеуказанной программе обновляют восемь учреждений. Такое число связано с небольшим количеством заявок от области. На встрече с профильным блоком правительства обозначил задачу, что на следующий год соответствующие заявки должны подать все муниципалитеты. Цель - капитально отремонтировать в 2024 году не менее 50 школ", - написал глава региона.

Бусаргин отметил, что для этого нужно своевременно и качественно подготовить проектную документацию, такой вопрос будет строго контролироваться. По словам губернатора, объем капремонта школ в области необходимо наращивать, в восстановлении нуждается множество средних образовательных учреждений.

"Если двигаться в текущих темпах, проблему не удастся решить очень долгое время, что может привести к появлению аварийных объектов. Затраты в таких случаях вырастут в несколько раз, что еще больше усугубит ситуацию", - добавил он.

Вопрос оказания помощи региону по капремонту школ обсуждался в Москве при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина, министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Саратовской области.

"Председателем Госдумы Вячеславом Володиным поставлена задача найти средства на эти цели - порядка 3 млрд рублей на 2024 год, что позволит капитально отремонтировать около 50 школ в регионе, а не 8 школ как в 2023 году", - сообщается в четверг в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя федерального парламента.

Капремонт школ в регионах ведется за счет федерального бюджета по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства выделяет этот вопрос одним из приоритетных.