Флагманский центр ГКБ им. Боткина в Москве готов почти на 90%

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что объект станет одним из самых современных и высокотехнологичных в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительство флагманского центра Боткинской больницы с вертолетной площадки выполнено почти на 90%. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Флагманский центр с вертолетной площадкой на территории ГКБ им. Боткина готов почти на 90%. В настоящий момент строители ведут активные работы по монтажу высокотехнологичного медицинского оборудования, а также в завершающей стадии находится благоустройство территории. Он станет одним из самых современных и высокотехнологичных в России", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в центре будет установлено современное медицинское оборудование, девять разнопрофильных операционных. Здесь смогут принимать до 200 экстренных пациентов в сутки и оказывать практически все виды медицинской помощи.