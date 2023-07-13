Тамбовская область получит 300 млн рублей на восстановление к декабрю больницы в ЛНР

Специалисты уже провели обследование здания больницы, сделали предварительные расчеты стоимости выполнения изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ

ТАСС, 13 июля. Власти Тамбовской области рассчитывают к декабрю 2023 года восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, здание которой было разрушено в январе во время обстрела со стороны Украины реактивной системой залпового огня HIMARS. Область получит на эти цели порядка 300 млн рублей по дополнительному соглашению с Фондом развития территорий (ФРТ), сообщили в пресс-службе облправительства.

"Правительство Тамбовской области и федеральный Фонд развития территорий заключили дополнительное соглашение, по которому регион получит почти 300 млн рублей для реализации специального инфраструктурного проекта. Речь идет о восстановлении больницы в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, здание которой в январе текущего года разрушили украинские войска реактивной системой залпового огня HIMARS. Работы планируется завершить к декабрю 2023 года", - говорится в сообщении.

Специалисты уже провели обследование здания больницы, сделали предварительные расчеты стоимости выполнения изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ. Как сообщили в министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, в ближайшее время будет заключен контракт с подрядчиком.

По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, больница является одним из главных социальных учреждений в подшефном районе. "Тамбовские специалисты постоянно находятся в Новоайдарском районе ЛНР, мы помогаем восстанавливать различные социальные объекты - в скором времени приступим к строительно-монтажным работам здания Новоайдарской больницы. Это одно из главных социальных учреждений района, поэтому все намеченные работы мы проведем качественно и в срок", - цитирует Егорова пресс-служба.

В конце января в Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести. В военном ведомстве уточнили, что в медицинском учреждении населенного пункта гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

С июля 2022 года Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР. Тамбовские специалисты помогают району в восстановлении инфраструктуры. В 2023 году область помогла отремонтировать общежитие в Новоайдаре для вынужденных переселенцев. В дальнейшем планируется обновить кровлю школы-шестилетки, три школьных пищеблока и другие объекты.