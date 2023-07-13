Комитет Госдумы одобрил поправки о праве РДДМ создавать первичные отделения в вузах

По действующим нормам Российское движение детей и молодежи может создавать первичные отделения в школах, образовательных организациях среднего, общего и дополнительного образования, а также в организациях в области культуры, спорта и других, которые работают с молодежью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в четверг рекомендовал депутатам принять во втором чтении поправки, наделяющие Российское движение детей и молодежи" (РДДМ) правом создавать свои первичные отделения в высших учебных заведениях.

Согласно действующим нормам, РДДМ может создавать первичные отделения в школах, образовательных организациях среднего, общего и дополнительного образования, а также в организациях в области культуры, спорта и других, которые работают с молодежью. Первичные отделения также могут создаваться в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предлагаемые поправки дают возможность РДДМ создавать такие отделения и в высших учебных заведениях. Координировать работу РДДМ в вузах, согласно поправкам, будет Минобрнауки России.

Авторами поправок выступили депутаты "Единой России": председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова и первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Поправку рекомендуется внести в законопроект, который предусматривает закрепление в законе "О российском движении детей и молодежи" его полномочий как главного распорядителя бюджетных средств. Документ был принят в первом чтении 21 июня.