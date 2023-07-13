В Кабардино-Балкарии создадут туристический мастер-план в ближайшие два года

Проект позволит определить локации для приоритетного развития

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) появится туристический мастер-план. Республика вошла в проект разработки туристических схем макротерритории "Большой Кавказ", участниками которого стали все субъекты СКФО, сообщил в четверг министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

По итогам работы уже в этом году будут сформированы предложения по развитию туризма на территориях СКФО, в том числе по модернизации и строительству средств размещения, туристической и инженерной инфраструктуры, улучшению транспортной логистики и связности территорий. Туристическая схема позволит определить локации для приоритетного развития, в том числе для размещения новых курортов, и привлечь инвесторов.

"По инициативе Минэкономразвития России с этого года Северный Кавказ начинает планирование своей туристической схемы. Схема - это проект комплексного долгосрочного развития территорий. Мы создадим стратегический документ, который будет включать все субъекты Северного Кавказа и, в частности, Кабардино-Балкарию, будет учитывать места размещения, возможные точки притяжения, точки роста, и на основании этого документа будет развиваться инфраструктура как поддерживающая, так и курортно-туристическая", - рассказал Шогенцуков.

Также в этом году власти Кабардино-Балкарии участвуют в разработке туристического маршрута "Большая кавказская тропа", которой занимается институт развития Кавказ.РФ. "Здесь мы помогаем в части нашей территории, длительность маршрута почти 3 тыс. км. У нас также есть свой проект "Горная Кабардино-Балкария", мы начали заниматься им немного раньше и очень удачно. Инициирован он главой республики Казбеком Коковым, проходит через все ущелья нашей республики и позволяет, не выходя на федеральную трассу, пройти по резервным, второстепенным дорогам всю республику", - добавил министр.

По его определению, маршрут, по большей части является джиперским и очень востребован. Ранее сообщалось, что турмаршрут "Горная Кабардино-Балкария", протяженностью 283 км начнут обустраивать в 2023 году. Работы будут проведены в несколько этапов, в частности, обустроят зоны досуга, скамейки и знаки навигации.