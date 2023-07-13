На МУФ-2023 в Лужниках представят спецтехнику городских служб

С 1 августа по 10 сентября гости форума увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выставка спецтехники городских служб пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - сказал заммэра Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, с 1 августа по 10 сентября гости форума увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники. Это машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодка, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, ретроавтомобиль дорожных служб и другие.

Среди экспонатов 23 единицы пожарно-спасательной техники и 64 - специальной техники инженерных и коммунальных предприятий КГХ, машины столичных экологов.