СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры

Спецслужба утверждает, что в одном из видеоинтервью митрополит Павел "отрицал существование Украины как суверенного государства"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) приобщила к уголовному делу против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла новые эпизоды, обвинив его в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. Решается вопрос об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее митрополит Павел, который находится под домашним арестом, был обвинен в разжигании религиозной розни и оправдании действий России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили митрополиту новые обвинения", - сообщила СБУ в своем телеграм-канале. На этот раз спецслужба обвиняет митрополита по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно" и "оправдание действий РФ, совершенное должностным лицом повторно".

СБУ утверждает, что в одном из видеоинтервью митрополит "отрицал существование Украины как суверенного государства", а также назвал ситуацию на востоке Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. "Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", - говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает СБУ.

Дело в отношении митрополита Павла

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток, которая несколько раз продлевалась. 30 июня Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил эту меру пресечения на два месяца. Сам наместник лавры ранее сообщал, что получал от правоохранителей предложение о закрытии дел при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и ее главы Епифания.

В конце марта власти разорвали с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.