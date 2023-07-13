Бастующие в Великобритании врачи отвергли предложение Сунака о повышении зарплаты на 6%

Они требуют поднять им зарплату на 35%

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA), представляющая интересы бастующих в Англии врачей-интернов, отказалась принимать предложение премьера Великобритании Риши Сунака о повышении зарплат на 6%. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении профсоюза.

"Сегодняшнее объявление представляет собой очередное сокращение оклада в реальном выражении и лишь увеличивает [финансовые] потери врачей после более чем десяти лет прибавок к зарплате ниже уровня инфляции. Оно полностью игнорирует призывы BMA по достоинству оценить врачей за их работу и вернуть их оклады на уровень 2008-2009 годов", - заявил председатель совета BMA Фил Банфилд. Он указал, что у врачей "не остается другого выбора, кроме как продолжать забастовки". Банфилд добавил, что BMA готова вести дальнейшие переговоры с правительством Сунака.

Ранее британский премьер сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с работниками Национальной службы здравоохранения (NHS) речь идет о повышении окладов на 6%. Сунак отдельно заметил, что для врачей-интернов это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен.

В четверг врачи-интерны в Англии начали крупнейшую забастовку в истории NHS, добиваясь повышения зарплат. В стачке, рассчитанной на пять дней, должны принять участие около 47 тыс. медработников. Бастующие требуют поднять им зарплату на 35%. По оценке BMA, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет.

До этого британские интерны несколько раз устраивали трехдневные стачки. По оценке главного врача NHS Англии профессора Стивена Поуиса, вследствие одной лишь забастовки интернов в апреле было перенесено почти 200 тыс. приемов и операций. На этом фоне очередь на то, чтобы получить медицинские услуги в Великобритании, выросла до рекордного показателя. Согласно распространенной в четверг статистике, в ней находятся 7,47 млн человек. Это наивысший показатель с того момента, как подобную статистику начали вести в августе 2007 года.