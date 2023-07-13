На курорте Санья открылась конференция по геологии и среде глубоководных районов океана

В форуме примут участие около 20 ученых из Китая, а также Германии, Дании, Новой Зеландии и Чили

САНЬЯ, 13 июля. /ТАСС/. Международная научная конференция по геологии и окружающей среде ультраабиссали (морские желоба глубиной более 6 тыс. м) открылась в южном курорте Китая Санья (провинция Хайнань). Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Организатором конференции стал Институт глубоководных исследований и разработок Академии общественных наук Китая. В научном форуме принимают участие около 20 ученых из Китая, а также Германии, Дании, Новой Зеландии и Чили. Кроме того, на ней присутствовали вице-президент Академии общественных наук Китая Чжан Япин, заместитель губернатора провинции Хайнань Се Цзин, а также заместитель министра-координатора Индонезии по морским делам и инвестициям Мохаммад Фирман Хидаят.

Ультраабиссали наблюдаются в 37 глубоководных впадинах на дне Мирового океана. Из-за крайне высокого давления и труднодоступности таких районов их геология и обитатели по-прежнему относительно слабо изучены мировым научным сообществом.

Первая полноценная научная экспедиция Китая в самую глубокую точку поверхности Земли - Бездну Челленджера - состоялась в 2016 году. Она стала новой вехой для глубоководных экспедиций КНР, так как открыла для ученых страны эру исследований на глубине более 10 тыс. м.

В 2020 году китайский глубоководный аппарат "Фэндоучжэ" (в переводе с китайского "Борец", английское название Striver) с тремя учеными на борту спустился в Бездну Челленджера на глубину 10 909 м, что стало следующим важным этапом для китайской науки и международных исследований ультраабиссали.