На Гоголевском бульваре в Москве пройдет фотовыставка о преображении городской среды

Экспозиция будет доступна для посещения с 18 по 31 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Москва - территория комфорта" пройдет на Гоголевском бульваре в центре столицы 18-31 июля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В самом центре российской столицы пройдет фотовыставка "Москва - территория комфорта", демонстрирующая передовой опыт в сфере создания качественной городской среды", - значится в сообщении.

Экспозиция, организованная АНО "Центринформ" при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, будет доступна для посещения с 18 по 31 июля на Гоголевском бульваре. Генеральным партнером выставки выступило ГБУ "ГлавАПУ", стратегическим партнером - АО "Мосреалстрой".

"Работы фотографов позволят наиболее полно и подробно ознакомиться с реализацией ключевых градостроительных проектов в городе, связанных в том числе с комплексным развитием территорий, выполнением программы реновации жилого фонда и опережающих темпов строительства недвижимости", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что столица является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза - с 3 млн кв. м до 5-7 млн кв. м в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 млн кв. м жилых площадей.

Кроме того, начиная с 2011 года в столице построено около 550 зданий для учреждений образования, более 130 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи, свыше 60 объектов культуры и почти 180 различных спортивных сооружений.