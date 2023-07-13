В Дептрансе Москвы сообщили о затрудненном движении из-за затяжного дождя

Ожидается снижение загрузки после 20:00

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Движение в Москве затруднено в четверг вечером из-за дождя, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 19 часов движение в городе плотное. Ожидаем снижение загрузки после 20:00. <...> Основная причина затруднений - затяжной дождь. Из-за него снижается скорость движения, растет число мелких ДТП. Кроме того, влияют на трафик и дорожные работы (880 участков)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заторов в центре и на кольцевых дорогах: Садовом, ТТК и МКАД. Также фиксируются затруднения в районах Сокол, Очаково и Очаково-Матвеевское.

Движение свободно по направлению из центра по Кутузовскому проспекту и Ленинградскому шоссе, а также на внешней стороне МКАД на востоке.

В департаменте столичного транспорта призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем.