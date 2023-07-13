В Московском зоопарке родился птенец журавля-красавки

Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Птенец самого маленького вида журавлей родился в Московском зоопарке впервые за шесть лет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного зоосада.

"Впервые за долгое время в Московском зоопарке появился на свет птенец журавля-красавки. Предыдущее потомство было в 2007 году от другой пары", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что новая пара приехала в столичный зоосад в прошлом году. "Самец Саша прибыл из Новосибирска, а самка Маша из нашего филиала "Зоосад в вотчине Деда Мороза" под Устюгом", - добавили в пресс-службе.

Журавли-красавки - моногамны, и пары у них сохраняются на всю жизнь. Орнитологам Московского зоопарка удалось сформировать крепкую пару. Журавли построили в вольере гнездо, самка снесла яйцо 1 мая, а 31 мая вылупился птенец.

"Наши журавли-красавки - очень заботливые родители. Они вместе ухаживают за птенцом, выкармливают его и защищают. Как только появилось яйцо, самец начал защищать территорию. Наши зоологи наладили контакт с птицами, журавли бегут к ним, когда сотрудники приходят с кормом, но сейчас ближе, чем на 1-2 м не подходят. И птенца не подпускают", - отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.

Как заверили в столичном зоопарке, у журавлей очень разнообразное кормление: четыре раза в день сотрудники приносят для них мясо, рыбу, насекомых, яйца, творог, зерносмеси, специализированный корм для журавлей, также журавли сами ловят в вольере мух, жуков, выкапывают из земли червей. После появления птенца на свет родители сразу начали его кормить: давали раздавленных клювом насекомых. Сейчас птенец уже может питаться самостоятельно, но родители продолжают кормить его и всячески заботятся.

"Журавль-красавка - самый маленький представитель журавлей. Еще в начале ХХ века красавка была самым обычным видом в большинстве мест в границах своего обширного ареала. Однако на протяжении ХХ века ее численность резко снизилась, и в достаточно больших количествах она сохранилась лишь в сухих степях Прикаспия, особенно в Калмыкии, и в некоторых районах Западного и Центрального Казахстана. Полностью популяция красавки сохранилась только в Монголии", - заключили в пресс-службе столичного зоосада.