В Москве сделали более 50 тыс. прививок против клещевого вирусного энцефалита

Полный курс вакцинации прошли свыше 38 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. прививок сделали в Москве против клещевого вирусного энцефалита, полный курс вакцинации прошли более 38 тыс. человек. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С января проведено 50 306 прививок, полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 38 069 человек (на 3 тыс. больше, чем в 2022 г.), в том числе 12 224 ребенка (на 2,5 тыс. больше, чем в 2022 году)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Москве в период подготовки к летней оздоровительной кампании во всех оздоровительных организациях до начала первой смены были проведены акарицидные обработки территорий лагерей. Общая площадь обработанной территории - 26,04 га.

За 28-ю неделю 2023 года в медицинские организации Москвы обращались в основном москвичи, которых клещи укусили на территории Московской области. На территории Москвы зарегистрированы случаи присасывания клещей при посещении парков Измайловского, Терлецкого и Кусковского, лесопарка Лосиный остров, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО, говорится в материале.

"При прогулках в парках и лесопарковых зонах города Москвы рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в текущем сезоне исследовано 16 893 клеща. Случаев заражения клещей вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

За 28-ю неделю, по результатам исследования более 2 тыс. клещей, доставленных населением, выявлено 127 клещей, инфицированных боррелиями.