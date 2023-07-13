13 июля, 17:22

В парке на северо-западе Москвы открылась фотовыставка-путешествие по Тверской области

Экспозиция будет работать до 30 сентября

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фотовыставку-путешествие по Тверской области могут увидеть все гости парка "Северное Тушино" на северо-западе мегаполиса. Об этом сообщает в четверг префектура Северо-Западного административного округа.

Гости выставки могут увидеть Московское море, исток Волги, древний Торопец и современные фестивали, проходящие на территории региона. "Не откладывайте - путешествуйте каждые выходные, на стендах размещены qr-коды, по которым можно перейти и узнать подробную информацию о туристических объектах", - сказали в префектуре со ссылкой на администрацию парка.

Здесь подчеркнули, что фотовыставку, организованную совместно с министерством туризма Тверской области, можно увидеть до 30 сентября. 

Теги:
РоссияТверская областьМосква
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