Умер бывший совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов

Бизнесмен проходил по делу бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший совладелец ГК "1520" Валерий Маркелов умер на 58-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

Представители ГК "1520" выразили "глубокое сочувствие" родным и близким Маркелова, назвав его "человеком твердых принципов, образцом честности и порядочности".

В 2022 году Пресненский суд Москвы приговорил Маркелова к восьми годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа по делу бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Следствием и судом было установлено, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной преступной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались деньгами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. Как сообщал РБК, предпринимателя освободили из-под стражи спустя неделю из-за онкологического заболевания.