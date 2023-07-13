Дождь в Москве продлится до утра 14 июля

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются до 03:00

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дождь, местами сильный, сохранится в Москве до утра 14 июля. Наибольшее количество осадков выпадет до 03:00. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды москвичи могут сообщить, позвонив в диспетчерскую службу, или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.