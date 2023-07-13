Блокировавшим ВПП в двух аэропортах Германии экоактивистам грозит до 10 лет тюрьмы

Глава Минюста ФРГ ранее допустил возможность привлечения активистов к финансовой ответственности за повреждение ограждений в аэропортах и отмену рейсов

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Экоактивистам движения Letzte Generation, заблокировавшим взлетно-посадочные полосы (ВПП) в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, грозит до 10 лет тюремного заключения за нарушение движения воздушного транспорта. Об этом в четверг сообщил в интервью газете Bild министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман.

"Климатические активисты настраивают людей против себя не только тем, что портят им заслуженный отдых. В зависимости от конкретного случая они также могут быть привлечены к [уголовной] ответственности. В худшем случае создание препятствий на взлетно-посадочной полосе является опасным вмешательством в воздушное движение. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - отметил Бушман. Ранее глава Минюста ФРГ допустил возможность привлечения активистов к финансовой ответственности за повреждение ограждений в аэропортах и отмену рейсов.

В четверг радикальные экоактивисты заблокировали ВПП в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, спровоцировав серьезное нарушение авиасообщения. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года члены Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. По оценке главы ведомства Нэнси Фезер, в плане "защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны".

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях члены движения неоднократно портили произведения искусства. Как сообщил в начале июня представитель пожарной службы Берлина Карстен Хомригхаузен, экорадикалы своими действиями в 119 случаях осложняли работу спасателей в столице.