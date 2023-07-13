Очередей к Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи нет

Самая протяженная очередь из машин составляла 13 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту как со стороны Керчи, так и со стороны Кубани по состоянию на 20:00 мск рассосалась, сообщается в четверг в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В течение дня очереди к Крымскому мосту возникали с обеих сторон. Время ожидания составляло до трех часов.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона и закрытого авиасообщения с полуостровом. Также на образование очереди влияет тщательный досмотр, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны в августе - уже на выезде из республики.