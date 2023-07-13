13 июля, 18:13
Военная операция на Украине

Дети участников СВО смогут бесплатно отдыхать в лагерях и здравницах Краснодарского края

Соответствующие поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного собрания региона

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли поправки в краевой закон, согласно которым детям участников специальной военной операции будут выдаваться путевки на отдых в детских лагерях и здравницах региона.

"Законопроектом предлагается распространить меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющейся путем предоставления путевок, на детей из семей участников специальной военной операции, в том числе погибших", - сообщил председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам санаторно-курортного комплекса Александр Джеус.

Депутаты приняли поправки в двух чтениях.

В 2023 году оздоровительной кампанией на Кубани планируют охватить 300 тыс. детей, среди которых 195 тыс. из Краснодарского края, остальные - из других регионов России. Краснодарский край считается основной детской здравницей России. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
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