В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили новую квартиру

Валентине Овериной исполнилось 95 лет

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана подарили квартиру ветерану Великой Отечественной войны Валентине Овериной. В этом году ветеран отпраздновала юбилей, ей исполнилось 95 лет, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"[Глава Дагестана] Сергей Меликов передал ключи от новой квартиры ветерану войны Валентине Овериной. На параде ко Дню Победы она обратилась к руководителю региона с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. В этом году ветеран отпраздновала юбилей, ей исполнилось 95 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Валентина Оверина попала на фронт в день своего рождения. Тяготы военных будней она ощутила на себе в совсем юном возрасте.

"Мы все, наше поколение и более молодые люди, очень трепетно относимся к ветеранам. Сегодня я имею честь от имени всего руководства республики Вас поздравить с новой квартирой. Валентина Георгиевна, то, что Вы сделали для страны, сегодня воодушевляет наших ребят, которые защищают Родину", - цитирует пресс-служба слова Меликова.

Жилплощадь расположена в центре города, в новом доме. Рядом есть все необходимое, а в самой квартире уже сделан ремонт - переехать в нее женщина может в любой момент.