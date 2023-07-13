График поездов четырех направлений МЖД изменится во второй половине июля

Изменения в расписании связаны с развитием инфраструктуры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Белорусского, Казанского, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй половине июля в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Расписание поездов Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений МЖД изменится во второй половине июля в связи с подготовкой инфраструктуры к запуску двух новых диаметров, а также проведением плановых ремонтно-путевых работ", - значится в сообщении.

Так, на нескольких перегонах Казанского направления: Москва - Перово, Люберцы - Быково, Раменское - Бронницы, а также на станции Раменское железнодорожники усилят системы энергообеспечения для обеспечения тактового движения поездов МЦД-3. Кроме того, в Раменском продолжится строительство пешеходного моста. В Люберцах и на перегоне Овражки - Гжель будут ремонтировать пути.

"На станции Москва-Товарная - Смоленская Белорусского направления с 14 по 16 июля уложат два стрелочных перевода в рамках развития путевой инфраструктуры для МЦД-4. На станции Катуар Савеловского направления с 14 по 17 июля будут вестись работы по замене двух стрелочных переводов. На перегоне Мытищи - Пушкино 15-16, 19-21 июля продолжатся ремонтно-путевые работы на четвертом и первом главных путях, а 22-23 - на первом пути участка Лосиноостровская - Москва", - добавили в пресс-службе.

Пассажиров просят обратить внимание, что в расписание пригородных поездов четырех радиальных направлений внесены корректировки, а также с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".