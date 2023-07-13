В Сосенском поселении в Новой Москве планируют построить детсад на 220 мест

Общая площадь объекта составит около 4,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест планируют построить в составе жилой застройки в поселении Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское в Новой Москве. Об этом сообщил в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект трехэтажного садика в поселении Сосенское общей площадью порядка 4,8 тыс. кв. м. Для отделки использую бетонную плитку мелкой нарезки светлого оттенка, а в качестве декоративных элементов - бордовые вставки. Оконные откосы оформят оранжевыми и желтыми наличниками из металла", - отметил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, на прилегающем участке обустроят игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов, а также небольшую площадь для общих встреч и праздников. Всю свободную территорию озеленят - высадят цветущие кустарники и многолетники, и помимо этого, сделают огород, где детям постарше будет интересно на практике познакомиться с некоторыми культурами растений.

Архитектурная концепция разработана ООО "МСК-Проект", заключили в пресс-службе Москомархитектуры.