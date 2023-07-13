В Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы построят учебный корпус на 550 мест

Посещать занятия в школе, в частности, смогут дети с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства учебного корпуса на 550 мест в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Согласован проект строительства учебного корпуса на 550 мест с детским садом на 225 мест в районе Косино-Ухтомский. <...> В рамках проекта за счет города будет возведено здание, состоящее из двух блоков, в одном из которых разместится школа, в другом - детский сад. Важно отметить, что посещать занятия в школе смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья", - значится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба, уточнила, что для учеников младшей школы запроектированы универсальные классы, кабинет иностранного языка и лабораторно-исследовательский комплекс. Для учащихся основной и средней школы также будут доступны различные кабинеты, в том числе с зонами для проведения различных экспериментов. Дети смогут в том числе изучать астрономию, моделирование и конструирование в специально оборудованных для этого помещениях. Для них сформируют IT-полигон, многофункциональный информационный библиотечный центр, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс.

"Для проведения различных школьных мероприятий в здании появится актовый зал, который оснастят системами видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения, комплектом механического оборудования и прочими устройствами", - добавила глава ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в составе групповых ячеек детсада запроектированы раздевалка, игровая, спальня, буфетная и туалет. Воспитанники смогут также посещать различные дополнительные занятия, музыкальный и физкультурный залы. Также проектные решения предусматривают благоустройство прилегающей территории.