У дипмиссии США в Тель-Авиве проходит акция протеста против судебной реформы

По сведениям газеты Yediot ahronot, акции проходят также у резиденции Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и у дома премьер-министра в Кейсарии

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч противников проводимой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы проводят в четверг вечером демонстрацию протеста у отделения посольства США в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты перекрыли набережную и улицы в районе американского диппредставительства, скандируют лозунги в поддержку демократии и против судебной реформы. По данным газеты Yediot ahronot, подобные акции проходят также у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме и у дома премьер-министра в Кейсарии.

Действующее правительство было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых его резонансных проектов стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Проект реформы вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые не стихают 27-ю неделю подряд.