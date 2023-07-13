Водители в автобусном парке "Очаково" начали получать путевые листы по QR-кодам

В ГУП "Мосгортранс" отметили, что новая система упрощает работу с документами и ускоряет выход городского транспорта на маршруты

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выдача водителям электронных путевых листов в столичном автобусном парке "Очаково" осуществляется по QR-кодам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Готовимся к переходу на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов. Новая система упрощает работу с документами и ускоряет выход городского транспорта на маршруты. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что Мосгортранс первым в России перевел на новый формат один из автобусных парков - площадку "Очаково", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, при выходе на маршрут водители в специальном приложении получают QR-код со всеми данными путевого листа. Там отметили, что с 1 марта в России электронный путевой лист считается официальным перевозочным документом.

"Чтобы уйти от работы с бумажными документами, мы начали тестировать электронные путевые листы для водителей городского транспорта. Сегодня Мосгортранс испытывает три IT-решения от российских компаний. Один из парков на западе Москвы уже полностью перевели на новую технологию. Ежедневно там формируют более 400 электронных путевых листов. После успешного тестирования Мосгортранс полностью перейдет на современный цифровой формат", - резюмировал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.