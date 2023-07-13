Новый учебный корпус на Клинской улице в Москве соединят переходом с действующей школой

Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строящийся учебный корпус на севере Москвы соединят со зданием действующей школы №1474 с помощью перехода. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"До конца года будет введен в эксплуатацию учебный корпус на 500 мест на улице Клинская в районе Ховрино. Строительство ведется на участке, прилегающем к действующей школе. Для удобства детей построен надземный переход, который соединяет оба здания", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Строительство учебного корпуса на 500 мест для учащихся 8-11 классов ведется на участке, прилегающем к действующей школе №1474. Пятиэтажное здание возводится по адресу: улица Клинская, владение 24. Застройщиком выступает АНО "РСИ".

"Полностью выполнены монолитные конструкции здания, ведется отделка помещений, благоустройство территории. На первом этаже будут расположены вестибюль с зонами гардеробов, обеденный зал на 250 посадочных мест, зал для проведения общешкольных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады. На втором этаже сделают спортзал, кабинеты универсального назначения, помещение зимнего сада. На третьем этаже - информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой, [а также] учебные кабинеты. На четвертом и пятом этажах, помимо учебных кабинетов, будут созданы академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон", - добавили в департаменте.

Территорию учебного корпуса обещают засадить деревьями, кустарниками, цветами и газоном.