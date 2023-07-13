Под Суздалем запустят четырехполосное движение на трассе "Золотое кольцо" в июле 2024 года

Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что это позволит разделить транспортные потоки и снизить количество ДТП

ТАСС, 13 июля. Модернизацию участка трассы Р-132 "Золотое кольцо" от Владимира до Суздаля, которая предполагает расширение дороги до четырех полос, планируется завершить в декабре и не позднее июля 2024 года сдать в эксплуатацию. Расширение трассы повысит ее безопасность, а также увеличит турпоток в регион в год празднования тысячелетия Суздаля, сообщил в четверг журналистам руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.

"Мы своевременно приняли решение о модернизации этой трассы путем капитального ремонта, в результате чего мы переведем дорогу в четырехполосное исполнение. <…> Завершить основной объем работ мы планируем к декабрю и полностью ввести участок в эксплуатацию не позже июля 2024 года", - сказал Новиков по итогам рабочей встречи во Владимирской области с губернатором региона Александром Авдеевым.

По словам Новикова, запуск четырехполосного движения позволит разделить транспортные потоки, что повлияет на снижение количества ДТП. Кроме того, со вводом объекта в эксплуатацию будет создана многофункциональная зона дорожного сервиса.

Авдеев отметил, что расширение дороги позволит увеличить турпоток гостей в период празднования юбилея Суздаля. "Четырехполосная трасса сможет принимать на себя все потоки и общественного транспорта, и туристические потоки, и грузовой транспорт. <…> Ожидаем, что пассажиропоток будет расти, автомобильный поток будет расти, транзитный поток, потому что люди смогут беспрепятственно на достаточно высоких скоростях с высокой безопасностью перемещаться в обоих направлениях. <…> Мы получаем, наверное, самый большой подарок на тысячелетие Суздаля", - сказал Авдеев.

В пресс-службе облправительства добавили, что в ходе капремонта 34 км участка на примыканиях трассы к местным дорогам построят удобные переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. По современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки.

"Золотое кольцо" - дорога федерального значения, проходящая через территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской областей. Ее протяженность превышает 1,5 тыс. км, трасса является самой длинной кольцевой дорогой России.