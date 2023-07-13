Почти в 30 районах Москвы проверили качество воздуха

На территориях провели автоматические измерения, а также на месте вручную отбирались пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Измерения качества воздуха провели в 29 районах столицы по заявкам жителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что 4-11 июля передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 29 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам.

"На прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Очаково-Матвеевское, Можайский, Солнцево), САО (Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Дмитровский, Восточное Дегунино), ТиНАО (Троицк, поселения Краснопахорское, Вороновское, Первомайское, Воскресенское, Сосенское, Московский, Кленовское), ЮАО (Нагатино-Садовники, Орехово-Борисово Северное), СВАО (Бутырский, Марфино, Отрадное, Бибирево, Свиблово, Ростокино, Северный), ЮЗАО (Зюзино, Коньково, Южное Бутово, Академический)", - уточнили в ведомстве.

Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы по адресу data.mos.ru.