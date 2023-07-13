В Севастополе сообщили об отсутствии очереди в дошкольные образовательные учреждения

По словам губернатора региона Михаила Развожаева, этого удалось достичь благодаря открытию новых детских садов

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя ликвидировали очередь в детские сады города. Этой цели удалось достичь благодаря активному строительству новых детских садов, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала "СТВ".

"Сейчас актуальной очереди в детские сады нет - ни для детей возрастом от трех до семи лет, ни для детей ясельной группы в возрасте от полутора до трех лет. Даже по наиболее напряженным районам города [очередность] ликвидировали. В принципе все, кто сейчас приходят с необходимостью ребенка отдать в детский сад, место в нем могут в городе получить свободно", - сказал он.

По словам губернатора, этого удалось достичь благодаря открытию новых детских садов. Так, в понедельник открылся первый детский сад с экологическим уклоном на 200 мест в районе 5 км Балаклавского шоссе. Как рассказали ТАСС в департаменте образования Севастополя, дети здесь будут изучать как правильно сортировать мусор, ухаживать за растениями, собирать семена и проводить опыты в лаборатории юного исследователя.

Строительство детских садов продолжается и в других районах города - на улицах Горпищенко, Руднева, Вакуленчука и в поселке Кача. Они смогут принять порядка 860 детей. На стадии проектирования находятся дошкольные учреждения - на улицах Громова и в районе Золотой Балки. "С вводом новых детских садов еще на 860 мест, мы фактически сделаем хороший маневренный запас [по местам в детские сады]", - добавил Развожаев.

Всего с 2014 года в Севастополе в рамках госпрограммы развития полуострова было построено более 14 новых детских садов.