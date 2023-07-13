В Москве на стройках выявили более 230 нарушений пожарной безопасности за полгода

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что всего зафиксировали 53 случая возгорания и оформили 234 административных протокола о нарушениях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора провели более 1,5 тыс. проверок соблюдения норм пожарной безопасности на объектах капитального строительства и реконструкции в Москве за 6 месяцев 2023 года, было выявлено более 230 нарушений. Об этом сообщил в четверг председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Каждому зданию или сооружению при строительстве присваивается класс пожарной опасности в зависимости от конструктивных особенностей объекта. Поэтому безопасность его дальнейшей эксплуатации во многом зависит от того, насколько своевременно в ходе контрольно-надзорных мероприятий будут обнаружены неисправности при монтаже и пуско-наладке противопожарных систем, а также испытаны на огнестойкость конструкции и материалы. Одновременно с этим, одной из приоритетных задач Мосгосстройнадзора является проверка соблюдения норм пожарной безопасности на строительных площадках. Всего с начала года состоялось 1 512 соответствующих проверок", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что по итогам первого полугодия 2023 года на поднадзорных объектах ведомства было зафиксировано 53 случая возгорания, специалистами управления пожарного надзора оформлено 234 административных протокола о нарушениях.

"В 133 случаях на участников строительства были наложены штрафы. Их общая сумма составила 24,3 млн рублей. Каждый инцидент оперативно выявляется и берется на контроль инспекторами до полного устранения нарушения, ставшего причиной чрезвычайной ситуации", - уточнил глава комитета.

По его словам, одной из главных причин несоблюдения требований пожарной безопасности является недостаточный строительный контроль со стороны генподрядчиков и технических заказчиков. В большинстве случаев причиной пожаров становится аварийный режим работы электросети и неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Профилактика как инструмент

"В настоящее время акцент в нашей работе смещен на профилактику правонарушений. Консультирование застройщиков и выдача предостережений во многом заменяют проведение внеплановых проверок, поскольку дают возможность строителям оперативно исправить нарушения и избежать привлечения к административной ответственности", - подчеркнул Войстратенко.

Он отметил, что с начала года инспекторский состав комитета провел 87 профилактических мероприятий, в том числе было организовано 79 консультаций участников строительства и выдано восемь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Специалисты управления пожарного надзора подготовили 54 ответа на обращения граждан.

"Инспекторы профильного управления комитета принимают участие почти в каждой проверке, проводимой на строительных площадках города. К выездным мероприятиям привлекают специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для проведения испытаний материалов и возведенных конструкций на горючесть и соответствие нормам пожарной безопасности", - заключил глава Мосгосстройнадзора.