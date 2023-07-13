Адвокат ожидает избрания меры пресечения наместнику Киевской лавры 14 июля

Никита Чекман назвал действия спецслужбы необоснованными, поскольку митрополит Павел добросовестно выполняет свои процессуальные обязанности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Районный суд Киева рассмотрит ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей 14 июля в 14:00 мск. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ).

"Сегодня в 09:30 митрополит Павел прибыл в СБУ, где состоялся его допрос в качестве свидетеля в другом уголовном производстве. После завершения следственного действия в помещение прибыл другой следователь, который расследует дело митрополита, и предъявил новое обвинение, а также [вручил] ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Судебное заседание <...> в Соломенском районном суде города Киева состоится 14 июля в 14:00", - написал он в Telegram-канале.

Адвокат назвал действия спецслужбы необоснованными, поскольку митрополит Павел добросовестно выполняет свои процессуальные обязанности, вовремя являясь на допросы и другие следственные мероприятия.

Ранее СБУ приобщила к уголовному делу против митрополита Павла новые эпизоды, предъявив обвинения в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдывании действий РФ.

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдывании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток, которая несколько раз продлевалась. 30 июня Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил эту меру пресечения на два месяца. Сам наместник лавры сообщал, что получал от правоохранителей предложение закрыть дела при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и ее главы Епифания.

В конце марта власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.